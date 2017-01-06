Рятувальники та поліція розшукують рибалку в акваторії річки Дніпро

О 14:34 до служби порятунку надійшов дзвінок від чоловіка, який повідомив, що не може самостійно знайти дорогу на берег.

Виявилося, що 50-річний чоловік з ранку відправився на зимову риболовлю в районі села Орлик Кобеляцького району. Повертаючись до берега, він зрозумів, що заблукав.

Із його слів він пройшов близько 6-ти кілометрів в одну сторону, а потім близько 4-х кілометрів в іншу, але до берега не дійшов, тому і зателефонував за номером “112”.

Чоловік також попередив рятувальників, що у нього сідає заряд акумулятора на мобільному телефоні. Рятувальники змогли ще раз зв’язатися із чоловіком і з’ясувати приблизний радіус пошуків, але наразі зв’язок із чоловіком відсутній.

На місце пошуків виїхали бійці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та представники поліції. Також місцеве населення з берега подає звукові сигнали за допомогою дзвона. Наразі пошуки рибалки тривають.