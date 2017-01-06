Спасатели и полиция разыскивают рыбака в акватории реки Днепр
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Кобеляцком районе Полтавской области спасатели совместно с местным населением и полицией ищут 50-летнего рыбака в акватории реки Днепр. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Полтавской области.
В 14:34 в службу спасения поступил звонок от мужчины, который сообщил, что не может самостоятельно найти дорогу на берег.
Оказалось, что 50-летний мужчина с утра отправился на зимнюю рыбалку в районе села Орлик Кобеляцкого района. Возвращаясь к берегу, он понял, что заблудился.
С его слов он прошел около 6 километров в одну сторону, а затем около 4-х километров в другую, но к берегу не дошел, так и позвонил по номеру "112".
Мужчина также предупредил спасателей, что у него садится заряд аккумулятора на мобильном телефоне. Спасатели смогли еще раз связаться с человеком и выяснить примерный радиус поисков, но сейчас связь с мужчиной отсутствует.
На место поисков выехали бойцы 7-й Государственной пожарно-спасательной части и представители полиции. Также местное население с берега подает звуковые сигналы с помощью колокола. Сейчас поиски рыбака продолжаются.