Рятувальники спецінструментами діставали пасажирів маршрутки на Рівненщині після ДТП

Так, 54-річний автобуса Дубно-Луцьк не впорався з керуванням і в'їхав у фуру, припарковану обабіч дороги.

Чотрирьох травмованих пасажирів заблокувало в маршрутці. За допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструменту рятувальники оперативно відкрили деформовані двері автобусу та визволили пасажирів. Усіх чотирьох потерпілих автомобілем швидкої медичної допомоги госпіталізовано до Млинівськоі центральноі лікарні.

Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 13 січня на Львівщині перекинувся рейсовий автобус з 15 пасажирами.