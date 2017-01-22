Спасатели специнструментами вытаскивали пассажиров маршрутки в Ровенской области после ДТП
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 января. УНН. Специнструмент применили спасатели для освобождения 4 пассажиров маршрутки, которая вчера в селе Пахта Млынивского района протаранила грузовик. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Так, 54-летний водитель автобуса Дубно-Луцк не справился с управлением и въехал в фуру, припаркованную на обочине дороги.
Четырех травмированных пассажиров заблокировало в маршрутке. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели оперативно открыли деформированные двери автобуса и освободили пассажиров. Всех четырех пострадавших на автомобиле скорой медицинской помощи госпитализировали в Млынивскую Центральную больницу.
Причины ДТП выясняют правоохранители.
Напомним, 13 января во Львовской области перевернулся рейсовый автобус с 15 пассажирами.