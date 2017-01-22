Спасатели специнструментами вытаскивали пассажиров маршрутки в Ровенской области после ДТП

Так, 54-летний водитель автобуса Дубно-Луцк не справился с управлением и въехал в фуру, припаркованную на обочине дороги.

Четырех травмированных пассажиров заблокировало в маршрутке. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели оперативно открыли деформированные двери автобуса и освободили пассажиров. Всех четырех пострадавших на автомобиле скорой медицинской помощи госпитализировали в Млынивскую Центральную больницу.

Причины ДТП выясняют правоохранители.

Напомним, 13 января во Львовской области перевернулся рейсовый автобус с 15 пассажирами.