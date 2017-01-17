Рятувальники розповіли, як безпечно святкувати Водохреща
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Наближається одне із найважливіших релігійних свят — Водохреща. Водолази ДСНС України продемонстрували, як потрібно діяти, якщо людина провалилася під кригу та як допомогти постраждалому вибратися на берег за допомогою підручних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Сьогодні, 17 січня, у місті Вишгород Київської області рятувальники, фахівці водолазної служби ДСНС України, працівники швидкої медичної допомоги та представники релігійних конфесій продемонстрували громадянам правила безпечного поводження на водних об’єктах під час святкування Водохреща.
Рятувальники зазначили, що категорично заборонено занурюватися у воду в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку і медичних працівників. Купання дітей повинно відбуватися лише під наглядом батьків чи дорослих. У жодному разі не можна пірнати у воду, заходити в ополонку необхідно повільно й обережно.
Також рятувальники продемонстрували, як потрібно діяти після переохолодження у воді та нагадали, що перебувати в ополонці можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо. Після чого потрібно обов’язково зігрітися. А саме розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю.
Також було повідомлено, що купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично заборонено та у випадку небезпеки потрібно телефонувати до служби порятунку “101”.