Спасатели рассказали, как безопасно праздновать Крещение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Приближается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Водолазы ГосЧС Украины продемонстрировали, как нужно действовать, если человек провалился под лед и как помочь пострадавшему выбраться на берег с помощью подручных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
Сегодня, 17 января, в городе Вышгород Киевской области спасатели, специалисты водолазной службы ГосЧС Украины, работники скорой медицинской помощи и представители религиозных конфессий продемонстрировали гражданам правила безопасного поведения на водных объектах во время празднования Крещения.
Спасатели отметили, что категорически запрещено погружаться в воду в необорудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников. Купание детей должно происходить только под присмотром родителей или взрослых. Ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно.
Также спасатели продемонстрировали, как нужно действовать после переохлаждения в воде и напомнили, что находиться в проруби можно не более 10 секунд - трех погружений вполне достаточно. После чего нужно обязательно согреться. А именно растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая.
Также сообщили, что купание в ледяной воде под воздействием алкоголя категорически запрещено и в случае опасности нужно звонить в службу спасения "101".