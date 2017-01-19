Рятувальники повідомили про загиблих внаслідок сходження лавини на готель в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Внаслідок сходження лавини в Італії, яка накрила готель, загинули люди, передає УНН з посиланням на BBC.
За словами одного з італійських рятувальників, сходження лавини на будівлю готелю сталося імовірно через землетрус.
В результаті інциденту є загиблі.
“Є багато смертей”, — повідомив Антоніо Крочетта, керівник гірничо-рятувальної команди.
Повідомляється, що в готелі “Rigopiano” перебувало 30 людей.
Рятувальники витратили ніч, аби дістатися до готелю, в якого дах частково зруйнувався. Оскільки хуртовина заблокувала маршрути, перші рятувальники прийшли на місце події лише в 4:00 ранку за місцевим часом.
Як повідомляв УНН, лавина в Італії заблокувала готель з відвідувачами.