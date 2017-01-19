Спасатели сообщили о погибших в результате схода лавины на отель в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В результате схода лавины в Италии, которая накрыла отель, погибли люди, передает УНН со ссылкой на BBC.
По словам одного из итальянских спасателей, сход лавины на здание отеля произошел вероятно из-за землетрясения.
В результате инцидента есть погибшие.
"Есть много смертей", - сообщил Антонио Крочетта, руководитель горноспасательной команды.
Сообщается, что в гостинице "Rigopiano" находилось 30 человек.
Спасатели потратили ночь, чтобы добраться до отеля, у которого крыша частично разрушилась. Поскольку метель заблокировала маршруты, первые спасатели пришли на место происшествия только в 4:00 утра по местному времени.
Как сообщал УНН, лавина в Италии заблокировала отель с посетителями.