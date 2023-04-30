Рятувальники попереджають про значну лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У ДСНС України повідомили про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах, передає УНН.
За інформацією рятувальників, 30 квітня - 01 травня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
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Додамо
В Україні цього року спостерігається потужне весняне водопілля, що призвело до підтоплень значних території та домогосподарств в різних областях. Останнім днями рівень води поступово спадає.