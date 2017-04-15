Рятувальники попередили про пориви вітру

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про очікувані пориви вітру, які можуть тривати сьогодні, 15 квітня, до кінця доби. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.