Рятувальники попередили про пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про очікувані пориви вітру, які можуть тривати сьогодні, 15 квітня, до кінця доби. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.
“До кінця доби 15 квітня — пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Закарпатті на 15 і 16 квітня оголошене штормове попередження.
Як повідомляв УНН, в Україні на Великдень очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей.