Спасатели предупредили о порывах ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ожидаемых порывах ветра, которые могут продолжаться сегодня, 15 апреля, до конца суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
“До конца суток 15 апреля — порывы ветра 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.
Напомним, на Закарпатье 15 и 16 апреля объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщал УНН, в Украине на Пасху ожидается прохладная погода и дождь в большинстве областей.