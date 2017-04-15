Спасатели предупредили о порывах ветра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ожидаемых порывах ветра, которые могут продолжаться сегодня, 15 апреля, до конца суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.