Рятувальники попередили про підвищений рівень лавинної небезпеки у високогір'ї Карпат
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 14 січня. УНН. В Івано-Франківській області оголосили штормове попередження. Сьогодні у високогір’ї Карпат очікується III (підвищена) ступінь лавинної небезпеки. Про це поінформували у прес-службі ДСНС в Івано-Франківській області, повідомляє УНН.
Також, по області та місту очікується сильний сніг, мокрий сніг, в Карпатах дуже сильний сніг, посилення західного вітру 15-20 м/с. Протягом доби 14 січня на дорогах області та міста збережеться ожеледиця.
14-15 сiчня, у зв’язку з очікуваними снiгопадами та хуртовинами, у горах Львівської, Івано-Франківської і Закарпатської областей очiкується значний (III) рівень лавинної небезпеки.
Як повідомляв УНН, ще три лавини зійшло на Закарпатті, частково заблокований рух на дорозі Мукачеве-Львів.