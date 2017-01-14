Спасатели предупредили о повышенном уровне лавинной опасности в высокогорье Карпат
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 14 января. УНН. В Ивано-Франковской области объявили штормовое предупреждение. Сегодня в высокогорье Карпат ожидается III (повышенная) степень лавинной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области, сообщает УНН.
Также, по области и городу ожидается сильный снег, мокрый снег, в Карпатах очень сильный снег, усиление западного ветра 15-20 м/с. В течение суток 14 января на дорогах области и города сохранится гололедица.
14-15 января, в связи с ожидаемыми снегопада и метелями, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.
Как сообщал УНН, еще три лавины сошли в Закарпатской области, частично заблокировано движение на дороге Мукачево-Львов.