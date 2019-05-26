Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках

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КИЇВ. 26 травня. УНН. На річках України очікується продовження підвищення рівнів води. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

"За даними УкрГідрометцентру, очікується продовження підвищення рівнів води : 26 травня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,1 - 0,6 м над рівнями на 04 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь. Зберігається можливість перевищення відміток затоплення прирічкових населених пунктів, будівель, госпсуб'єктів у Сокальському районі Львівської області. 26-27 травня на річках басейну Прип'яті на 0,2-0,8 м над рівнями на 08 год. 24 травня, з подальшим затопленням заплав, с/г угідь та господарських споруд. Можливе досягнення відмітки затоплення доріг місцевого значення, господарських об'єктів та с/г угідь у ряді сіл Любешівського, Маневицького, Волинської області та Сарненського району Рівненської області", - йдеться у повідомленні.

26 травня на р.Тиса - м.Чоп - 1140-1190 см (1117 см на 12 год 25 травня), з утриманням води на заплав. В другій половині доби 25 травня на р.Латориця - м.Чоп - 675-695 см (660 см на 8 год 25.05), з утриманням води на заплаві.

Нагадаємо, для ліквідації наслідків паводку, від якого постраждала Закарпатська область, за попередніми підрахунками, потрібно близько 100 млн грн на відновлення пошкоджених гідротехнічних споруд, насипів, дамб.

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