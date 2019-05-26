Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 28555 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 49506 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 66776 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81243 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121100 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137398 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144579 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

Киев  •  УНН

 • 10359 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. На реках Украины ожидается продолжение повышения уровней воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды: 26 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,1 - 0,6 м над уровнями на 04 ч. 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий. Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозсубъектов в Сокольском районе Львовской области. 26-27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 08 ч. 24 мая с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого, Волынской области и Сарненского района Ровенской области", - говорится в сообщении.

26 мая на Тиса - Чоп - 1140-1190 см (1117 см на 12 часов 25 мая), с содержанием воды на поймы. Во второй половине суток 25 мая на р. Латорица - Чоп - 675-695 см (660 см на 8 часов 25.05), с содержанием воды на пойме.

Напомним, для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, потребуется около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб.

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