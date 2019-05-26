Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, ожидается продолжение повышения уровней воды: 26 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,1 - 0,6 м над уровнями на 04 ч. 24 мая, с последующим затоплением заводей, с/х угодий. Сохраняется возможность превышения отметок затопления приречных населенных пунктов, зданий, хозсубъектов в Сокольском районе Львовской области. 26-27 мая на реках бассейна Припяти на 0,2-0,8 м над уровнями на 08 ч. 24 мая с последующим затоплением заводей, с/х угодий и хозяйственных построек. Возможно достижение отметки затопления дорог местного значения, объектов и с/х угодий в ряде сел Любешевского, Маневицкого, Волынской области и Сарненского района Ровенской области", - говорится в сообщении.

26 мая на Тиса - Чоп - 1140-1190 см (1117 см на 12 часов 25 мая), с содержанием воды на поймы. Во второй половине суток 25 мая на р. Латорица - Чоп - 675-695 см (660 см на 8 часов 25.05), с содержанием воды на пойме.

Напомним, для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, потребуется около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб.



