Рятувальники попередили про підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Пасхальні свята, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).
“За даними УкрГідрометцентру, 28-29 квітня на річках Закарпаття очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3 м, в нижнiх течiях Боржави та Тиси до 1,5 м над поточними рівнями, в межах русел, без негативних наслідків”, — йдеться в повідомленні прес-служби.
Нагадаємо, українців попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у Великдень.
Як повідомляв УНН, на період святкування Великодня, починаючи з 9 години 27 квітня до 9 години 2 травня, підрозділи ДСНС переходять на посилений режим несення служби.