Рятувальники попередили про підвищення рівнів води в річках

“За даними Укргідрометцентру, в результаті очікуваних опадів, 7 квітня на рiчках Закарпаття, бассейнах Сяну, Дністра (в межах Львівської, Івано-Франківської областей), 7-8 квітня на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м, в нижнiй течiї Боржави до 1,5 м над поточними відмітками, без загрози негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначають, що на Верхньому Дніпрі (у межах України), у нижній течії Прип’яті, на ділянці Десни від Розльот до гирла триватиме розвиток весняного водопілля з повільною інтенсивністю росту рівнів води, без загрози негативних наслідків.

Нагадаємо, паводок, що стався на Закарпатті у лютому 2017 року, пошкодив берегоукріплення на суму близько 7 мільйонів гривень.