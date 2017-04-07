Спасатели предупредили о повышении уровня воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, в результате ожидаемых осадков, 7 апреля на реках Закарпатья, бассейнах Сяна, Днестра (в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей), 7-8 апреля на реках бассейнов Прута и Серета ожидается повышение уровней воды на 0,2- 1,0 м, в нижнем течении Боржавы до 1,5 м над текущими отметками, без угрозы негативных последствий", - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечают, что на Верхнем Днепре (в пределах Украины), в нижнем течении Припяти на участке Десны от разлета до устья продлится развитие весеннего половодья с медленной интенсивностью роста уровней воды, без угрозы негативных последствий.

Напомним, паводок, произошедший на Закарпатье в феврале 2017 года, повредил берегоукрепления на сумму около 7 млн гривен.