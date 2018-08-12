Рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні впродовж 12 та 13 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби х надзвичайних ситуацій України.
“За даними УкрГідрометцентру, 12-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. По Київській області 12-13 серпня в більшості районів області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — зазначили в ДСНС.
У самому ж Києві 12-13 серпня очікується високий рівень пожежної небезпеки (4 класу), зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, сьогодні на заході і півночі України очікуються дощі.