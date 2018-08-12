Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 12-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГоСЧС.

В самом же Киеве 12-13 августа ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класса), отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, сегодня на западе и севере Украины ожидаются дожди.