Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине в течение 12 и 13 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 12-13 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. По Киевской области 12-13 августа в большинстве районов области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГоСЧС.
В самом же Киеве 12-13 августа ожидается высокий уровень пожарной опасности (4 класса), отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, сегодня на западе и севере Украины ожидаются дожди.