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Рятувальники Одещини вивільнили зі снігового полону вагітну жінку

Київ • УНН

 • 8611 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. О 09:43 до Служби порятунку “101” від диспетчера швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на Одещині у сніговий замет потрапила карета “швидкої”. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ ДСНС України в Одеській області.

“21 квітня о 09:43 до Служби порятунку „101“ від диспетчера швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на 6 км до с. Підгірне Тарутинського району через снігові замети зупинив рух автомобіль швидкої допомоги, у якому знаходилася вагітна жінка”, — йдеться у повідомленні.

До місця виклику прибули рятувальники 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою тросу відбуксирували її проїжджу частину дороги.

Вагітну жінку рятувальники доправили до Тарутинської районної лікарні.

Нагадаємо, за добу підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у визволенні автомобілів з бездоріжжя та снігових заметів. Залучалися рятувальники Роздільнянського, Тарутинського, Біляївського, Іванівського, Лиманського, Болградського та Окнянського районів. Всього було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 людину, з них 55 дітей.

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