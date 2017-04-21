Спасатели Одесской области освободили из снежного плена беременную

"21 апреля в 09:43 в Службу спасения "101" от диспетчера скорой помощи поступило сообщение о том, что на 6 км возле с.Подгорное Тарутинского района из-за снежных заносов остановился автомобиль скорой помощи, в котором находилась беременная женщина", - говорится в сообщении.

К месту вызова прибыли спасатели 35-й Государственной пожарно-спасательной части и с помощью троса отбуксировали ее на проезжую часть дороги.

Беременную женщину спасатели доставили в Тарутинскую районную больницу.

Напомним, за сутки подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей с бездорожья и снежных заносов. Привлекались спасатели Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянського районов. Всего было изъято 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасено 321 человека, из них 55 детей.