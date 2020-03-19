Рятувальники на вертольоті доставили з Донеччини до Києва вагітну у тяжкому стані

КИЇВ. 19 березня. УНН. З Донецької області до Києва рятувальники доставили на вертольоті вагітну жінку у тяжкому стані. Жінку доставили до лікарні, де її здоров’ям та здоров’ям немовляти будуть опікуватися лікарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.