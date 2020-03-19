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Рятувальники на вертольоті доставили з Донеччини до Києва вагітну у тяжкому стані

Рятувальники на вертольоті доставили з Донеччини до Києва вагітну у тяжкому стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. З Донецької області до Києва рятувальники доставили на вертольоті вагітну жінку у тяжкому стані. Жінку доставили до лікарні, де її здоров’ям та здоров’ям немовляти будуть опікуватися лікарі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.

“19 березня вертоліт ЄС-145 Єврокоптер здійснив посадку у Києві, куди з міста Покровськ Донецької області транспортував вагітну жінку. Це той випадок, коли існує нагальна потреба в умовах оголошеного карантину залишити місце проживання задля порятунку одразу двох життів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що необхідність аеромедичної евакуації вертольотом рятувальників виникла у зв’язку із важким станом породіллі, а також ще ненародженого маля, яке потребує негайного хірургічного втручання на серці одразу ж після пологів.

“Після приземлення на злітному майданчику ДСНС у столичному аеропорту “Київ”, жінку каретою швидкої медичної допомоги було негайно транспортовано до медзакладу. Надалі її здоров’ям та здоров’ям маляти опікуватимуться лікарі”, - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй надала рекомендації вагітним жінкам у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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