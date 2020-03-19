Спасатели на вертолете доставили из Донецкой области в Киев беременную в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Из Донецкой области в Киев спасатели доставили на вертолете беременную женщину в тяжелом состоянии. Женщину доставили в больницу, где ее здоровьем и здоровьем младенца будут заниматься врачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
"19 марта вертолет ЕС-145 еврокоптер совершил посадку в Киеве, куда из города Покровск Донецкой области транспортировал беременную женщину. Это тот случай, когда существует насущная необходимость в условиях объявленного карантина покинуть место жительства ради спасения сразу двух жизней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимость аэромедицинской эвакуации вертолетом спасателей возникла в связи с тяжелым состоянием роженицы, а также еще нерожденного малыша, который требует немедленного хирургического вмешательства на сердце сразу же после родов.
"После приземления на взлетной площадке ГСЧС в столичном аэропорту "Киев", женщину каретой скорой помощи было немедленно транспортировано в медучреждение. В дальнейшем ее здоровьем и здоровьем малыша будут заниматься врачи", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, Организация Объединенных Наций предоставила рекомендации беременным женщинам в связи с распространением коронавируса COVID-19.