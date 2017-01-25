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Рятувальники на Миколаївщині знайшли дитину, яка загубилася в лісі

Київ • УНН

 • 7454 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. На Миколаївщині рятувальники, правоохоронці, лісничі та жителі села розшукували хлопчика, який заблукав у лісі. Дитину знайшли за п'ять кілометрів від населеного пункту, де вона проживає. Про це УНН повідомили в прес-службіДСНС у Миколаївській області.

Вчора, 24 січня, о 19:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території лісового масиву “Вознесенське” ДП Вознесенське лісове господарство загубився хлопчик, 2007 р.н.

Для пошуку дитини на місце події виїхали рятувальники та правоохоронці, також залучили місцеве населення. При з’ясуванні обставин стало відомо, що хлопець разом із батьками пішов у ліс збирати дрова. Потім дитина вирішила самостійно повернутися додому. Однак коли до оселі повернулися батьки, хлопця там не було. Батьки звернулися до сусідів і разом почали шукати сина, однак в межах села Вознесенське, де мешкає родина, хлопця не було.

Пошукова група провела “прочісування” лісового масиву ланцюгом. Хлопця знайшли лісники у мисливському будиночку за 5 км від населеного пункту.

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