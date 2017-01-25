Спасатели в Николаевской области нашли ребенка, потерявшегося в лесу

Вчера, 24 января, в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории лесного массива "Вознесенское" ГП Вознесенское лесное хозяйство потерялся мальчик, 2007 г.р.

Для поиска ребенка на место происшествия выехали спасатели и правоохранители, также привлекли местное население. При выяснении обстоятельств стало известно, что парень вместе с родителями отправился в лес собирать дрова. Затем ребенок решил самостоятельно вернуться домой. Однако когда в дом вернулись родители, парня там не было. Родители обратились к соседям и вместе начали искать сына, однако в пределах села Вознесенское, где живет семья, парня не было.

Поисковая группа провела "прочесывание" лесного массива цепью. Парня нашли лесники в охотничьем домике в 5 км от населенного пункта.