Спасатели в Николаевской области нашли ребенка, потерявшегося в лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Николаевской области спасатели, правоохранители, лесничие и жители села разыскивали мальчика, который заблудился в лесу. Ребенка нашли в пяти километрах от населенного пункта, где он проживает. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Николаевской области.
Вчера, 24 января, в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на территории лесного массива "Вознесенское" ГП Вознесенское лесное хозяйство потерялся мальчик, 2007 г.р.
Для поиска ребенка на место происшествия выехали спасатели и правоохранители, также привлекли местное население. При выяснении обстоятельств стало известно, что парень вместе с родителями отправился в лес собирать дрова. Затем ребенок решил самостоятельно вернуться домой. Однако когда в дом вернулись родители, парня там не было. Родители обратились к соседям и вместе начали искать сына, однако в пределах села Вознесенское, где живет семья, парня не было.
Поисковая группа провела "прочесывание" лесного массива цепью. Парня нашли лесники в охотничьем домике в 5 км от населенного пункта.