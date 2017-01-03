Рятувальники локалізували пожежу на заводі у Львові — ДСНС

“Наразі ще не оголошено ліквідації, зупинили поширення полум’я, є локалізація, але ще до кінця пожежу не ліквідовано. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:17. До ліквідації пожежі залучено 62 рятувальники та 12 одиниць основної техніки. Пожежа виникла на другому поверсі, у будівлі у м.Львові по вулиці Стороженка, 32, це є виробниче приміщення приватного підприємства. Процес ліквідації триває. Усі обставини та причини пожежі буде встановлювати слідство. Загиблих та поранених немає”, — повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНН, службою ДСНС за минулу добу врятовано 14 осіб.