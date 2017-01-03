Спасатели локализовали пожар на заводе во Львове - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во Львове спасатели локализовали пожар в здании завода "Электрон". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС во Львовской области.
"Пока еще не объявлено ликвидации, остановили распространение пламени, есть локализация, но еще до конца пожар не ликвидирован. Сообщение о пожаре поступило в 13:17. К ликвидации пожара привлечены 62 спасателя и 12 единиц основной техники. Пожар возник на втором этаже, в здании во Львове по улице Стороженко, 32, это производственное помещение частного предприятия. Процесс ликвидации продолжается. Все обстоятельства и причины пожара будет устанавливать следствие. Погибших и раненых нет ", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, службой ГосЧС за минувшие сутки спасено 14 человек .