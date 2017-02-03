Рятувальники локалізували пожежу на складі паливно-мастильних матеріалів у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рятувальники локалізували пожежу в складському приміщенні для зберігання паливно-мастильних матеріалів на вулиці Набережно-Луговій у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.
“О 14:57 пожежу на площі 3000 кв. м. локалізовано. На місці події працює штаб з ліквідації пожежі. Задіяно 20 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 89 чоловік особового складу”, — сказано у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, 3 лютого о 13:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережно-Луговій, 8.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні для зберігання паливно-мастильних матеріалів.