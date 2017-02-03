Спасатели локализовали пожар на складе горюче-смазочных материалов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Спасатели локализовали пожар в складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов на улице Набережно-Луговой в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
"В 14:57 пожар на площади 3000 кв. м. локализован. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава ", - сказано в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
Напомним, 3 февраля в 13:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговой, 8 .
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов.