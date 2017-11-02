Рятувальники хочуть спростувати обвинувачення щодо пожежі у таборі "Вікторія"

"Ми маємо намір спростувати обвинувачення в нашу сторону щодо пожежі у таборі "Вікторія". У даній ситуації варто розбиратися, бо є дві сторони медалі. В той же час ніхто із вогнеборців не знімає із себе відповідальності за трагедію, що сталася. Всі співробітники, які за своїми функціональними обов'язками пов'язані з профілактичною роботою, працювали зі слідством, а тому вже у суді озвучать всі деталі, що призвели до виникнення пожежі у таборі "Вікторія"", - зазначив М.Вовк.

Як повідомляв УНН, прокуратура Одеської області оголосила підозру начальнику підрозділу ДСНС Київського району за ст.367 ч.2 ККУ, посилаючись на те, що йому було відомо про порушення в сфері протипожежної безпеки дитячого комплексу "Вікторія", однак він не зробив нічого для виправлення ситуації. Зокрема, за даними правоохоронців, начальник знав про те, що сигналізація в таборі не була підключена.

Нагадаємо, 16 вересня під час пожежі у таборі "Вікторія" загинуло троє дітей та троє постраждали.