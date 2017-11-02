Спасатели хотят опровергнуть обвинения в пожаре в лагере "Виктория"

"Мы намерены опровергнуть обвинения в нашу сторону относительно пожара в лагере "Виктория. В данной ситуации стоит разбираться, потому что есть две стороны медали. В то же время никто из пожарных не снимает с себя ответственности за трагедию. Все сотрудники, которые по своим функциональным обязанностям связаны с профилактической работой, работали со следствием, а потому уже в суде озвучат все детали, которые привели к возникновению пожара в лагере "Виктория"", - отметил М.Вовк.

Как сообщал УНН, прокуратура Одесской области объявила подозрение начальнику подразделения ГСЧС Киевского района по ст.367 ч.2 УК, ссылаясь на то, что ему было известно о нарушениях в сфере противопожарной безопасности детского комплекса "Виктория", однако он не сделал ничего для исправления ситуации. В частности, по данным правоохранителей, начальник знал о том, что сигнализация в лагере не была подключена.

Напомним, 16 сентября во время пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей и трое пострадали.