Рятувальники Дніпропетровщини відбули до м.Балаклія

"Провів інструктаж та оголосив завдання, які поставлені перед нашими піротехнічними розрахунками керівництвом Служби", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 23 березня о 2:45 стався потужний вибух на складі боєприпасів у м.Балаклія Харківської області, розпочалася пожежа. Головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. З району вибуху уже евакуювали людей.

Після авіарозвідки у Балаклії розпочали роботу сапери.

Внаслідок вибухів на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині загинула жінка.