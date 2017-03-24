Рятувальники Дніпропетровщини відбули до м.Балаклія
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 24 березня. УНН-Центр. Рятувальники Дніпропетровщини відбули для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухами на військовому складі Міноборони у м.Балаклія (Харківська область). Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, передає УНН-Центр.
"Провів інструктаж та оголосив завдання, які поставлені перед нашими піротехнічними розрахунками керівництвом Служби", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 23 березня о 2:45 стався потужний вибух на складі боєприпасів у м.Балаклія Харківської області, розпочалася пожежа. Головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. З району вибуху уже евакуювали людей.
Після авіарозвідки у Балаклії розпочали роботу сапери.
Внаслідок вибухів на складах боєприпасів у Балаклії на Харківщині загинула жінка.