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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140824 просмотра

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11 марта, 14:12 • 130865 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121733 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106969 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107834 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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Спасатели Днепропетровской области отправились в г. Балаклея

Спасатели Днепропетровской области отправились в г. Балаклея

Киев • УНН

 • 8288 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 24 марта. УНН-Центр. Спасатели Днепропетровской области отбыли для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с взрывами на военном складе Минобороны в г. Балаклея (Харьковская область). Об этом на своей странице в социальной сети сообщил начальник ГУ ГосЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, передает УНН-Центр.

"Провел инструктаж и объявил задачи, поставленные перед нашими пиротехническими расчетами руководством Службы", - говорится в заметке.

Напомним, 23 марта в 2:45 произошел мощный взрыв на складе боеприпасов в г. Балаклея Харьковской области, начался пожар. Главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии. Из района взрыва уже эвакуировали людей.

После авиаразведки в Балаклее начали работу саперы.

В результате взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области погибла женщина.

Украинские Национальные Новости

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