Спасатели Днепропетровской области отправились в г. Балаклея
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 марта. УНН-Центр. Спасатели Днепропетровской области отбыли для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с взрывами на военном складе Минобороны в г. Балаклея (Харьковская область). Об этом на своей странице в социальной сети сообщил начальник ГУ ГосЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, передает УНН-Центр.
"Провел инструктаж и объявил задачи, поставленные перед нашими пиротехническими расчетами руководством Службы", - говорится в заметке.
Напомним, 23 марта в 2:45 произошел мощный взрыв на складе боеприпасов в г. Балаклея Харьковской области, начался пожар. Главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии. Из района взрыва уже эвакуировали людей.
После авиаразведки в Балаклее начали работу саперы.
В результате взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области погибла женщина.