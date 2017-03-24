Спасатели Днепропетровской области отправились в г. Балаклея

"Провел инструктаж и объявил задачи, поставленные перед нашими пиротехническими расчетами руководством Службы", - говорится в заметке.

Напомним, 23 марта в 2:45 произошел мощный взрыв на складе боеприпасов в г. Балаклея Харьковской области, начался пожар. Главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии. Из района взрыва уже эвакуировали людей.

После авиаразведки в Балаклее начали работу саперы.

В результате взрывов на складах боеприпасов в Балаклее Харьковской области погибла женщина.