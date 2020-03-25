Ряд українських лікарів об'єдналися у спільноту для надання консультації онлайн

“Ми просто роз’яснюємо людям, що їм просто треба сидіти вдома і не перенавантажувати лікарні „холостими“ відвідування, під час яких Ви точно схопите той самий вірус... А якщо ми під час опитування розуміємо, що є хоч підозра на критичний стан — ми розповідаємо що робити і які симптоми проговорити оператору „швидкої“ щоб вони до Вас виїхали”, — вказано у дописі.

“Крім того, до цих лікарів треба звертатись тільки ц разі, якщо Ваш сімейний лікар не на зв’язку, а швидка не виїжджає до Вас. Якщо Ваш сімейник на зв’язку та адекватно консультує Вас — це найкращий спосіб отримати медичну допомогу. Ніяка дистанційна консультація не замінить огляд і аналізи, але якщо інших варіантів не має — то до нас”, — додали у повідомленні.