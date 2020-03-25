Ряд украинских врачей объединились в сообщество для предоставления консультации онлайн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78506 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 92703 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100946 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100338 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107963 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 94964 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103969 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106261 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131253 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130382 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Ряд украинских врачей объединились в сообщество для предоставления консультации онлайн

Ряд украинских врачей объединились в сообщество для предоставления консультации онлайн

Киев  •  УНН

 • 16578 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Ряд украинских врачей объединились для предоставления консультаций гражданам онлайн в связи с пандемией COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Клуб сознательных украинских медиков”.

“Мы просто разъесняем людям, что им просто надо сидеть дома и не перегружать больницы „холостыми“ посещениями, во время которых Вы точно схватите тот самый вирус... А если мы при опросе понимаем, что есть хоть подозрение на критическое состояние — мы рассказываем что делать и какие симптомы проговорить оператору „скорой“ чтобы они к Вам выехали”, — указано в посте.

“Кроме того, к этим врачам надо обращаться только в случае, если Ваш семейный врач на связи, а скорая не выезжает к Вам. Если Ваш семейник на связи и адекватно консультирует Вас — это лучший способ получить медицинскую помощь. Никакая полная консультация не заменит осмотр и анализы, но если других вариантов не нету — то к нам”, — добавили в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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