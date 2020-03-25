Ряд украинских врачей объединились в сообщество для предоставления консультации онлайн

“Мы просто разъесняем людям, что им просто надо сидеть дома и не перегружать больницы „холостыми“ посещениями, во время которых Вы точно схватите тот самый вирус... А если мы при опросе понимаем, что есть хоть подозрение на критическое состояние — мы рассказываем что делать и какие симптомы проговорить оператору „скорой“ чтобы они к Вам выехали”, — указано в посте.

“Кроме того, к этим врачам надо обращаться только в случае, если Ваш семейный врач на связи, а скорая не выезжает к Вам. Если Ваш семейник на связи и адекватно консультирует Вас — это лучший способ получить медицинскую помощь. Никакая полная консультация не заменит осмотр и анализы, но если других вариантов не нету — то к нам”, — добавили в сообщении.