Рябошапка розповів, який підрозділ створять замість військової прокуратури

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що після ухвалення закону про реформу прокуратури відбудеться перехід військової прокуратури у систему Генеральної прокуратури, і буде створена спеціалізована прокуратура. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.