Рябошапка розповів, який підрозділ створять замість військової прокуратури
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що після ухвалення закону про реформу прокуратури відбудеться перехід військової прокуратури у систему Генеральної прокуратури, і буде створена спеціалізована прокуратура. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
"Генпрокурор зосередив увагу на функціонуванні військової прокуратури після ухвалення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури (№1032). Він повідомив, що після прийняття закону відбудеться перехід військової прокуратури в іншу систему, в систему Генеральної прокуратури, і буде створена спеціалізована прокуратура", - йдеться в повідомленні.
Рябошапка зазначив, що прокурори, які матимуть бажання залишитися в системі, зможуть зробити це, пройшовши через атестацію і перевірку на доброчесність.
Також Генеральний прокурор окреслив два основних напрямки роботи майбутньої спеціалізованої прокуратури.
"Перше - це продовження роботи щодо військових злочинів, але ця робота здебільшого буде здійснюватися в зонах конфлікту", - сказав Рябошапка.
Окрім того він додав, що, не дивлячись на те, що вказані прокурори не будуть проходити військову службу, буде зроблено все, щоб забезпечити належний соціальний пакет, оскільки їх робота буде пов’язана із підвищеним ризиком.
"Другий критично важливий напрямок – це злочини в сфері національної безпеки і оборони. І особлива увага буде приділена саме цьому напрямку", - підкреслив Генпрокурор.
Нагадаємо, президентський законопроект №1032 від початку передбачав ліквідацію військової прокуратури. Згодом проект зазнав змін, а Рябошапка відмовився від ідеї повністю ліквідувати військову прокуратуру.
Головне науково-експертне управління Верховної Ради своєю чергою провело експертизу президентського законопроекту про реформу прокуратури (№1032) і також заявило про необґрунтованість та недоцільність ліквідації військової прокуратури.
Також нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака заступником Генерального прокурора – Головним військовим прокурором.