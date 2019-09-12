Рябошапка рассказал, какое подразделение создадут вместо военной прокуратуры

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что после принятия закона о реформе прокуратуры произойдет переход военной прокуратуры в систему Генеральной прокуратуры, и будет создана специализированная прокуратура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генпрокурор обратил внимание на функционирование военной прокуратуры после принятия проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№1032). Он сообщил, что после принятия закона произойдет переход военной прокуратуры в другую систему, в систему Генеральной прокуратуры, и будет создана специализированная прокуратура", - говорится в сообщении.

Рябошапка отметил, что прокуроры, которые будут иметь желание остаться в системе, смогут сделать это, пройдя через аттестацию и проверку на добродетель.

Также Генеральный прокурор обозначил два основных направления работы будущей специализированной прокуратуры.

"Первое - это продолжение работы по военным преступлениям, но эта работа в основном будет осуществляться в зонах конфликта", - сказал Рябошапка.

Кроме того, он добавил, что, несмотря на то, что указанные прокуроры не будут проходить военную службу, будет сделано все, чтобы обеспечить надлежащий социальный пакет, поскольку их работа будет связана с повышенным риском.

"Второе критически важное направление - это преступления в сфере национальной безопасности и обороны. И особое внимание будет уделено именно этому направлению", - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, президентский законопроект №1032 сначала предусматривал ликвидацию военной прокуратуры. Впоследствии проект претерпел изменений, а Рябошапка отказался от идеи полностью ликвидировать военную прокуратуру.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в свою очередь провело экспертизу президентского законопроекта о реформе прокуратуры (№1032) и также заявило о необоснованности и нецелесообразности ликвидации военной прокуратуры.

Также напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором.

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