Руйнівні повені на Філіппінах вбили 15 осіб, 23 людини зникли безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національне агентство з надзвичайних ситуацій повідомило у вівторок, що кількість загиблих внаслідок повеней і злив, що обрушилися на різні частини Філіппін під час різдвяних свят, зросла до 15 осіб. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.
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"Більшість загиблих потонули через раптові повені", - сказав Дієго Маріано, інформаційний співробітник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих.
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Агентство повідомило, що вісім смертей було зареєстровано у південних провінціях Західний Мізаміс, Східний Мізаміс та Замбонга-дель-Сур. Також п'ятеро людей загинули у східних провінціях Камарінес-Сур, Катандуанес та Північний Самар.
Берегова охорона повідомила, що двоє рибалок загинули після того, як їхній човен затонув біля берегів провінції Південний Лійте в день Різдва.
Двадцять три людини досі вважаються зниклими безвісти через негоду. За словами Маріано, більшість зниклих безвісти були рибалками, які вийшли в море, незважаючи на сильний вітер та великі хвилі.
Понад 166 000 людей у більш ніж дюжині провінцій постраждали від злив і повеней, у тому числі 45 337 жителів були змушені залишити свої будинки і залишитися в евакуаційних центрах, йдеться в повідомленні.
За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, збитки, завдані сільському господарству та інфраструктурі, оцінюються більш ніж у 87 мільйонів песо (1,6 мільйона доларів).
Президент Фердинанд Маркос-молодший спостерігає за ситуацією, включаючи зусилля з надання екстреної допомоги постраждалим, сказав його прессекретар Чоло Гарафіл.
Метеобюро повідомило, що тропічний циклон не торкнувся Філіппін, але лінія зсуву викликала сильні дощі на більшій частині країни.