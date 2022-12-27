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Разрушительные наводнения на Филиппинах убили 15 человек, 23 человека пропали без вести

Киев • УНН

 • 271396 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило во вторник, что количество погибших в результате наводнений и ливней, обрушившихся на разные части Филиппин во время рождественских праздников, возросло до 15 человек. Об этом УНН пишет ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Большинство погибших утонули из-за внезапных наводнений", - сказал Диего Мариано, информационный сотрудник агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Детали

Агентство сообщило, что восемь смертей было зарегистрировано в южных провинциях Западный Мизамис, Восточный Мизамис и Замбонга-дель-Сур. Также пять человек погибли в восточных провинциях Камаринес-Сур, Катандуанес и Северный Самар. Береговая охрана сообщила, что два рыбака погибли после того, как их лодка затонула у берегов провинции Южный Лийте в день Рождества.

Двадцать три человека до сих пор считаются пропавшими без вести из-за непогоды. По словам Мариано, большинство пропавших без вести были вышедшими в море рыбаками, несмотря на сильный ветер и большие волны.

Более 166 тысяч человек в более чем дюжине провинций пострадали от ливней и наводнений, в том числе 45 337 жителей были вынуждены покинуть свои дома и остаться в эвакуационных центрах, говорится в сообщении.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре, оценивается более чем в 87 миллионов песо (1,6 миллиона долларов).

Президент Фердинанд Маркос-младший наблюдает за ситуацией, включая усилия по оказанию экстренной помощи пострадавшим, сказал его пресс-секретарь Чоло Гарафил.

Метеобюро сообщило, что тропический циклон не коснулся Филиппин, но линия сдвига вызвала сильные дожди на большей части страны.

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