Російський супутник не вийшов на цільову орбіту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Супутник "Метеор-М", запущений на ракеті "Союз" з космодрому Східний, не вийшов на цільову орбіту, повідомляє "Роскосмос" в Тwitter, передає УНН.
"Сьогодні здійснений пуск РН "Союз-2.1б". Головний блок був виведений на задану проміжну орбіту. Однак в ході планового сеансу зв'язку з космічним апаратом "Метеор-М" не вдалося встановити зв'язок через відсутність його на цільовий орбіті. Інформація аналізується," - йдеться в повідомленні.
Так, в 8.51 розгінний блок "Фрегат" з космічним апаратом "Метеор-М" №2-1 і 18 малими космічними апаратами був виведений на незамкнуту навколоземну орбіту.
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Космічний апарат "Метеор-М" №2-1 входить до складу космічного комплексу гідрометеорологічного і океанографічного забезпечення "Метеор-3М" і космічної системи на його основі.
Сьогодні здійснений пуск РН «Союз-2.1б". Головний блок був виведений на задану проміжну орбіту. Однак в ході планового сеансу зв'язку з космічним апаратом «Метеор-М» не вдалося встановити зв'язок через відсутність його на цільовий орбіті. Інформація аналізується. pic.twitter.com/TnshFNHysc- Роскосмос (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.
# МетеорМ : 8:51:09 → розгінний блок «Фрегат» з космічним апаратом «МетеорМ» №2-1 і 18 малими космічними апаратами виведений на незамкнуту навколоземну орбіту. Відділення «Метеора» заплановано о 09:42 мск pic.twitter.com/dtJhbVAC29- Роскосмос (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.
# МетеорМ : 8:46:33 → другий ступінь штатно відокремилась. pic.twitter.com/SflPevr8yH- Роскосмос (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.
# МетеорМ : 8:45:33 → скидання стулок головного обтічника pic.twitter.com/P6jlQJAlVJ- Роскосмос (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.
# МетеорМ : 8:43:44 → відокремилася перша сходинка pic.twitter.com/mcePExO4hB- Роскосмос (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.
3.2.1 ... ПРОЙШОВ КОНТАКТ підйому! З космодрому # Східний стартувала ракета-носій «Союз-2.1б" з розгінним блоком «Фрегат», космічним апаратом # МетеорМ №2-1 і 18 малими космічними апаратами в якості попутної навантаження. Трансляція → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3- Роскосмос (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.