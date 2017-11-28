Российский спутник не вышел на целевую орбиту

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11:17 • 75321 просмотра

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Спутник "Метеор-М", запущенный на ракете "Союз" с космодрома Восточный, не вышел на целевую орбиту, сообщает "Роскосмос" в Тwitter, передает УНН.

“Сегодня осуществлён пуск РН "Союз-2.1б". Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом "Метеор-М" не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется,” — говорится в сообщении.

Так, в 8.51 разгонный блок "Фрегат" с космическим аппаратом "Метеор-М" №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами выведен на незамкнутую околоземную орбиту.

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Космический аппарат "Метеор-М" №2-1 входит в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения "Метеор-3М" и космической системы на его основе.

Сегодня осуществлён пуск РН «Союз-2.1б». Головной блок был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе планового сеанса связи с космическим аппаратом «Метеор-М» не удалось установить связь по причине отсутствия его на целевой орбите. Информация анализируется. pic.twitter.com/TnshFNHysc

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.

#МетеорМ: 08:51:09 → разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом «Метеор-М» №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами выведен на незамкнутую околоземную орбиту. Отделение «Метеора» запланировано в 09:42 мск pic.twitter.com/dtJhbVAC29

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.

#МетеорМ: 08:46:33 → вторая ступень штатно отделилась. pic.twitter.com/SflPevr8yH

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.

#МетеорМ: 08:45:33 → сброс створок головного обтекателя pic.twitter.com/P6jlQJAlVJ

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.

#МетеорМ: 08:43:44 → отделилась первая ступень pic.twitter.com/mcePExO4hB

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.

3.2.1... ПРОШЕЛ КОНТАКТ ПОДЪЕМА!С космодрома #Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом #МетеорМ №2-1 и 18 малыми космическими аппаратами в качестве попутной нагрузки. Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/NlGl9y3kZ3

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 листопада 2017 р.

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