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Русанівські фонтани відсьогодні запрацювали в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, у Києві запрцювали Русанівські фонтани, передає УНН.

Русанівські фонтани відсьогодні запрацювали в Києві

Фонтанти, як раніше повідомляли у КМДА, працюватимуть із 1 травня до кінця вересня, з 11:00 до 23:00.

Згідно з розкладом роботи Русанівських фонтанів, щопонеділка завжди буде санітарний день, тому у цей день вони не працюватимуть.

По вівторках, середах і четвергах фонтани працюватимуть з 7:00 до 9:00 ранку і з 14:00 до 23:00 по обіді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З першого травня в Києві запрацюють центральні фонтани та комплекс на Русанівці

Світловий супровід в травні і серпні буде з 21:00 до 23:00. У червні і липні з 21:30 до 23:00. У вересні з 20:30 до 23:00.

По п’ятницях фонтани працюватимуть на годину довше, тобто з 7:00 до 9:00 і з 14:00 до 24:00.

При цьому світловий супровід в травні і серпні буде з 21:00 до 24:00, а у червні і липні з 21:30 до 24:00. У вересні з 20:30 до 24:00.

Крім цього, у п’ятницю та суботу, крім світлового, відвідувачам слід очікувати і музичний супровід.

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