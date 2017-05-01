Русанівські фонтани відсьогодні запрацювали в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, у Києві запрцювали Русанівські фонтани, передає УНН.
Фонтанти, як раніше повідомляли у КМДА, працюватимуть із 1 травня до кінця вересня, з 11:00 до 23:00.
Згідно з розкладом роботи Русанівських фонтанів, щопонеділка завжди буде санітарний день, тому у цей день вони не працюватимуть.
По вівторках, середах і четвергах фонтани працюватимуть з 7:00 до 9:00 ранку і з 14:00 до 23:00 по обіді.
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Світловий супровід в травні і серпні буде з 21:00 до 23:00. У червні і липні з 21:30 до 23:00. У вересні з 20:30 до 23:00.
По п’ятницях фонтани працюватимуть на годину довше, тобто з 7:00 до 9:00 і з 14:00 до 24:00.
При цьому світловий супровід в травні і серпні буде з 21:00 до 24:00, а у червні і липні з 21:30 до 24:00. У вересні з 20:30 до 24:00.
Крім цього, у п’ятницю та суботу, крім світлового, відвідувачам слід очікувати і музичний супровід.