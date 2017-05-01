Русановские фонтаны с сегодняшнего дня заработали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, 1 мая, в Киеве заработали Русановские фонтаны, передает УНН.
Фонтанты в столице, как ранее сообщали в КГГА, будут работать с 1 мая до конца сентября, с 11:00 до 23:00.
Согласно расписанию работы Русановских фонтанов, по понедельникам всегда будет санитарный день, поэтому в этот день они работать не будут.
По вторникам, средам и четвергам фонтаны будут работать с 7:00 до 9:00 утра и с 14:00 до 23:00 после обеда.
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Световое сопровождение в мае и августе будет с 21:00 до 23:00. В июне и июле с 21:30 до 23:00. В сентябре с 20:30 до 23:00.
По пятницам фонтаны будут работать на час дольше, то есть с 7:00 до 9:00 и с 14:00 до 24:00.
При этом световое сопровождение в мае и августе будет с 21:00 до 24:00, а в июне и июле с 21:30 до 24:00. В сентябре с 20:30 до 24:00.
Кроме этого, в пятницу и субботу, кроме светового, посетителям следует ожидать и музыкальное сопровождение.