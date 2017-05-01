Русановские фонтаны с сегодняшнего дня заработали в Киеве

Фонтанты в столице, как ранее сообщали в КГГА, будут работать с 1 мая до конца сентября, с 11:00 до 23:00.

Согласно расписанию работы Русановских фонтанов, по понедельникам всегда будет санитарный день, поэтому в этот день они работать не будут.

По вторникам, средам и четвергам фонтаны будут работать с 7:00 до 9:00 утра и с 14:00 до 23:00 после обеда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С первого мая в Киеве заработают центральные фонтаны и комплекс на Русановке

Световое сопровождение в мае и августе будет с 21:00 до 23:00. В июне и июле с 21:30 до 23:00. В сентябре с 20:30 до 23:00.

По пятницам фонтаны будут работать на час дольше, то есть с 7:00 до 9:00 и с 14:00 до 24:00.

При этом световое сопровождение в мае и августе будет с 21:00 до 24:00, а в июне и июле с 21:30 до 24:00. В сентябре с 20:30 до 24:00.

Кроме этого, в пятницу и субботу, кроме светового, посетителям следует ожидать и музыкальное сопровождение.