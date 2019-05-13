Румунії можуть загрожувати санкції Єврокомісії через корупцію

КИЇВ. 13 травня. УНН. Якщо Бухарест найближчим часом не запровадить необхідні зміни у законодавстві або зробить кроки у боротьбі з корупцією в неправильному напрямку, Єврокомісія ініціює проти Румунії дисциплінарну процедуру через загрозу підриву румунським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини. Про це йдеться у листі віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса до уряду в Бухаресті, передає УНН з посиланням на DW.