Румунії можуть загрожувати санкції Єврокомісії через корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Якщо Бухарест найближчим часом не запровадить необхідні зміни у законодавстві або зробить кроки у боротьбі з корупцією в неправильному напрямку, Єврокомісія ініціює проти Румунії дисциплінарну процедуру через загрозу підриву румунським урядом європейських цінностей - поваги до демократії, правової держави і прав людини. Про це йдеться у листі віце-президента Єврокомісії Франса Тіммерманса до уряду в Бухаресті, передає УНН з посиланням на DW.
Як пише видання, внаслідок дисциплінарної процедури на країну-члена Євросоюзу можуть бути накладені санкції, зокрема позбавлення права голосу в Раді ЄС.
Приводом до звернення до Бухареста став закон, ухвалений у квітні парламентом Румунії, що передбачає скорочення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію, а також послаблення покарань за корупційні злочини.
Закон наразі не набув чинності - президент Румунії Клаус Йоганніс, який мав його підписати, передав закон до Конституційного Суду Румунії.
Як повідомляв УНН, прем'єр Румунії голосувала за зняття санкцій з Росії, коли була депутатом у Європарламенті.