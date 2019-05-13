Румынии могут угрожать санкции Еврокомиссии из-за коррупции

КИЕВ. 13 мая. УНН. Если Бухарест в ближайшее время не введет необходимые изменения в законодательстве или предпримет шаги в борьбе с коррупцией в неправильном направлении, Еврокомиссия инициирует против Румынии дисциплинарную процедуру из-за угрозы подрыва румынским правительством европейских ценностей - уважения к демократии, правового государства и прав человека. Об этом говорится в письме вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса к правительству в Бухаресте, передает УНН со ссылкой на DW.