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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Румунія відмовилася від обов'язкових COVID-сертифікатів для працівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Румунські сенатори в середу категорично відхилили законопроект, який вимагає від медичного персоналу, працівників державного сектору та великих приватних компаній мати медичний пропуск на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Румунія відмовилася від обов'язкових COVID-сертифікатів для працівників

Деталі

Законопроекту не вистачило двох голосів від необхідної більшості для ухвалення.

Якщо законопроект буде прийнятий, працівники вимагатимуть показати, що вони вакциновані, вже одужали від вірусу або мають нещодавно негативний тест на COVID-19. Співробітники повинні платити за тестування самостійно. За невиконання роботодавців будуть накладені штрафи, а для працівників — відсторонення на 30 днів без виплати зарплати або навіть звільнення.

Лише людям, які були вакциновані або одужали від вірусу, дозволено доступ до більшості неважливих громадських місць. Але тимчасовому уряду потрібна підтримка парламенту, щоб отримати медичний пропуск.

Законодавці від опозиційної лівої Соціал-демократичної партії та ультранаціоналістичної AUR проголосували проти законопроекту, і деякі заявили, що якщо він стане законом, вони оскаржуватимуть його в Конституційному суді на підставі дискримінації.

Нагадаємо

Президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про ряд обмежувальних заходів, які діятимуть в країні у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

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