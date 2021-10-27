Румыния отказалась от обязательных COVID-сертификатов для работников

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Законопроекту не хватило двух голосов от необходимого большинства для принятия.

Если законопроект будет принят, работники потребуют показать, что они вакцинированы, уже поправились от вируса или имеют недавно негативный тест на COVID-19. Сотрудники должны платить за тестирование самостоятельно. За невыполнение работодателей будут наложены штрафы, а для работников - отстранение на 30 дней без выплаты зарплаты или даже увольнения.

Только людям, которые были вакцинированы или выздоровели от вируса, разрешен доступ к большинству неважных общественных мест. Но временное правительство нуждается в поддержке парламента, чтобы получить медицинский пропуск.

Законодатели от оппозиционной левой Социал-демократической партии и ультранационалистической AUR проголосовали против законопроекта, и некоторые заявили, что, если он станет законом, они будут обжаловать его в Конституционном суде на основании дискриминации.

Напомним

Президент Румынии Клаус Иоганнис объявил о ряде ограничительных мер , которые будут действовать в стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.