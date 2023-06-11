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Румунія відкликає посла Кенії через расистський скандал

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Румунія відкликала свого посла Драгоса Тігау в Кенії та перепросила за те, що він порівняв африканців з мавпами, пише ВВС, передає УНН.

Румунія відкликає посла Кенії через расистський скандал

Деталі 

Згідно з інформаційним агентством AFP, Тігау сказав, що «африканська група приєдналася до нас», коли він побачив мавпу за вікном.

Про таку поведінку Тігау вперше заговорив у четвер міністр закордонних справ Кенії Камау Мачарія.

У Твіттері пан Мачарія сказав, що він приголомшений і відчуває огиду від цього інциденту, і додав, що були зроблені спроби приховати поведінку пана Тігау.

Згідно з кенійською газетою Standard, африканські дипломати вимагали в п’ятницю публічних вибачень від посла, наполягаючи на тому, що приватних вибачень недостатньо.

У суботу Румунія оголосила, що була поінформована про інцидент лише цього тижня і зараз почала процедуру відкликання свого посла.

«Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і перепрошуємо перед всіма, хто постраждав», - йдеться в заяві МЗС Румунії. 

«Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру абсолютно неприйнятні», — додали в організації, висловивши надію, що це не вплине на їхні зв’язки з африканськими країнами.

Уряд Кенії не прокоментував рішення про відкликання пана Тігау.

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