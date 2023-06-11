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Румыния отзывает посла Кении из-за расистского скандала

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Румыния отозвала своего посла Драгоса Тигау в Кении и извинилась за то, что он сравнил африканцев с обезьянами, пишет ВВС, передает УНН.

Румыния отзывает посла Кении из-за расистского скандала

Детали 

Согласно информационному агентству AFP, Тигау сказал, что «африканская группа присоединилась к нам», когда он увидел обезьяну за окном.

О таком поведении Тигау впервые заговорил в четверг министр иностранных дел Кении Камау Мачария.

В Твиттере г-н Мачария сказал, что он потрясен и испытывает отвращение от этого инцидента, и добавил, что были предприняты попытки скрыть поведение г-на Тигау.

Согласно кенийской газете Standard, африканские дипломаты требовали в пятницу публичных извинений от посла, настаивая на том, что частных извинений недостаточно.

В субботу Румыния объявила, что была проинформирована об инциденте только на этой неделе и сейчас начала процедуру отзыва своего посла.

«Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим извинения перед всеми, кто пострадал», - говорится в заявлении МИД Румынии. 

«Любое поведение или комментарии расистского характера абсолютно неприемлемы», — добавили в организации, выразив надежду, что это не повлияет на их связи’с африканскими странами.

Правительство Кении не прокомментировало решение об отзыве г-на Тигау.

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